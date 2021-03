Finanza, relazione shock: "Mascherine fasulle per i medici in corsia" (Di venerdì 5 marzo 2021) Hanno lottato contro il Covid. E lo hanno fatto proteggendosi con Mascherine che non hanno superato i controlli necessari a garantire la sicurezza Leggi su repubblica (Di venerdì 5 marzo 2021) Hanno lottato contro il Covid. E lo hanno fatto proteggendosi conche non hanno superato i controlli necessari a garantire la sicurezza

Finanza, relazione shock: "Mascherine fasulle per i medici in corsia" Hanno lottato contro il Covid. E lo hanno fatto proteggendosi con delle mascherine che non hanno superato i controlli necessari a garantire la sicurezza. Due milioni di dispositivi di protezione indiv ...

