FIFA 21 | Cavani | Pedro e Gotze aggiunti al database di FUT

Leggi su fifaultimateteam

(Di venerdì 5 marzo 2021) EA Sports tramite una nota ha comunicato che nuovi giocatori sono statialdella modalità21 Ultimate Team. Tra i trasferimenti più importanti annoveriamo quello dell’attaccante uruguaiano Edinsondel Manchester United, il centrocampista tedesco Mariodel PSV e dell’attaccante portoghese Ricardo Quaresma del Vitoria Guimaraes. Di seguito l’elenco completo delle carte che sono ora disponibili nei pacchetti di FUT 21.21 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch ed è atteso per le piattaforme Next Gen PlayStation 5 e Xbox Series X entro il mese di dicembre. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social Facebook e Twitter per altre notizie e informazioni. first appeared on ...