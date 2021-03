Federico Ciontoli pubblica il video integrale delle intercettazioni in caserma: è un fiume in piena (Di venerdì 5 marzo 2021) Federico Ciontoli è un fiume in piena. Il figlio di Antonio Ciontoli torna a parlare di quella maledetta sera del 17 maggio 2015, quando all’interno della sua casa il fidanzato di sua sorella fu attinto da un corpo di arma da fuoco esploso dal capofamiglia Antonio. La morte di Marco ha per sempre cambiato la loro vita. Il loro lungo silenzio con la stampa si è rotto qualche mese fa, quando sia lui che suo padre hanno deciso di rilasciare delle dichiarazioni a mezzo stampa per fornire la loro versione dei fatti su come andarono le cose la notte in cui il povero Marco perse la vita. E l’attacco ai media, alla presunta strumentalizzazione degli atti di indagine al solo scopo di “fare share”, emerge anche da un lungo post social condiviso poche ore fa su Facebook da ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 5 marzo 2021)è unin. Il figlio di Antoniotorna a parlare di quella maledetta sera del 17 maggio 2015, quando all’interno della sua casa il fidanzato di sua sorella fu attinto da un corpo di arma da fuoco esploso dal capofamiglia Antonio. La morte di Marco ha per sempre cambiato la loro vita. Il loro lungo silenzio con la stampa si è rotto qualche mese fa, quando sia lui che suo padre hanno deciso di rilasciaredichiarazioni a mezzo stampa per fornire la loro versione dei fatti su come andarono le cose la notte in cui il povero Marco perse la vita. E l’attacco ai media, alla presunta strumentalizzazione degli atti di indagine al solo scopo di “fare share”, emerge anche da un lungo post social condiviso poche ore fa su Facebook da ...

