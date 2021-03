Covid | a Sanremo serrata ristoratori | marciano sull' Ariston

repubblica : Alessia Bonari, dal palco di Sanremo al ritorno in corsia: 'Il mio compenso della serata donato per le cure palliat… - Capezzone : Su @atlanticomag @SutAdriano su Sanremo deturpato dai protocolli anti Covid - MediasetTgcom24 : Sanremo 2021, Simona Ventura positiva al Covid: rinuncia alla serata finale #sanremo2021 - edoludo : senza vergogna...”c’è l’invito a restare a casa, diverse regioni cambieranno colore, la situazione è seria ma...STA… - infoitcultura : Alessia Bonari infermiera simbolo della lotta al Covid: il cachet di Sanremo in beneficienza, ecco a chi andrà -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sanremo

Continua senza intoppi o quasi il 71° Festival di, il palco dell'Ariston sta regalando grandi emozioni nonostante l'assenza di pubblico e i protocolli rigidissimi anti contagio19. Vediamo insieme cos'è successo nella terza puntata del ...'Mi dispiace comunicare che Simona Ventura non ci sarà. È risultata positiva al, ma grazie a Dio sta bene. È un grande dolore per me. Lei è disperata, ci teneva tanto. Ti ...Festival diSANREMO, 05 MAR - "Fare il festival quest'anno non era un lavoro facile. Quella sala vuota, la pressione del Paese fuori, io che ho dovuto applicare nuove misure contenitive e ogni giorno notizie che ...SANREMO, 05 MAR - Forfait di Simona Ventura al Festival di Sanremo, dove era attesa domani per la serata finale. "Con grande dispiacere per me - annuncia Amadeus - devo comunicare che Simona è risulta ...