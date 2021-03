Covid, 10 regioni con Rt sopra 1: la mappa (Di venerdì 5 marzo 2021) Dieci regioni/PPAA hanno un Rt puntuale maggiore di 1 di cui una, il Molise, ha un Rt con il limite inferiore superiore a 1,25, compatibile con uno scenario di tipo 3, secondo i dati Iss-ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati 24.036 i nuovi casi di coronavirus registrati nel nostro Paese. I tamponi effettuati sono 378.463. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 6,35% (ieri 6,7%) Leggi su tg24.sky (Di venerdì 5 marzo 2021) Dieci/PPAA hanno un Rt puntuale maggiore di 1 di cui una, il Molise, ha un Rt con il limite inferiore superiore a 1,25, compatibile con uno scenario di tipo 3, secondo i dati Iss-ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati 24.036 i nuovi casi di coronavirus registrati nel nostro Paese. I tamponi effettuati sono 378.463. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 6,35% (ieri 6,7%)

