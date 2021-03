Bugo sbotta contro chi esclama: “dov’è Bugo?” Ecco le parole del cantante (Di venerdì 5 marzo 2021) “dov’è Bugo?“. Questo è stato il leitmotiv del Festival di Sanremo 2020 e, ad un anno di distanza, le cose non sono cambiate: molti fan, alla vista del cantante, non possono fare a meno di tornare con la mente alla famosa domanda di Morgan che, in seguito all’uscita di scena di Bugo lo scorso anno, chiese: “dov’è Bugo?”. Il cantante in gara al Festival di Sanremo, tuttavia, ne ha abbastanza e chiede di smetterla di parlare di quell’argomento; così, Bugo si sfoga sui social e sbotta contro chi reitera la medesima domanda: “Ciao ragazzi, parto dalla fine dicendo che mi sono rotto. Lo dico perché è da un anno che leggo qualsiasi cosa su di me che ... Leggi su trendit (Di venerdì 5 marzo 2021) “?“. Questo è stato il leitmotiv del Festival di Sanremo 2020 e, ad un anno di distanza, le cose non sono cambiate: molti fan, alla vista del, non possono fare a meno di tornare con la mente alla famosa domanda di Morgan che, in seguito all’uscita di scena dilo scorso anno, chiese: “?”. Ilin gara al Festival di Sanremo, tuttavia, ne ha abbastanza e chiede di smetterla di parlare di quell’argomento; così,si sfoga sui social echi reitera la medesima domanda: “Ciao ragazzi, parto dalla fine dicendo che mi sono rotto. Lo dico perché è da un anno che leggo qualsiasi cosa su di me che ...

rox_pl : Orietta e i Naziskin, Bugo che sbotta, il ritorno di Boss Doms io non ci sto dietrooooo #Sanremo2021 - zazoomblog : Bugo sbotta con i giornalisti: “Non ne posso più mi sono rotto” - #sbotta #giornalisti: #posso #rotto” - Gaia_bi2 : Non Bugo che finalmente sbotta come Dio comanda ???????? #Sanremo2021 -