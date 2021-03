Zingaretti si dimette da segretario Pd | «Mi vergogno si parli solo di poltrone | ora tutti si assumano responsabilità» Il partito | «Ci ripensi»

you_trend : ?? #BREAKING Si dimette il Segretario #PD Nicola #Zingaretti - Giorgiolaporta : #Zingaretti si dimette dal #Pd. Quel signore che ridacchiava del #Covid si dimette con un anno di ritardo. Ma resta… - fattoquotidiano : Zingaretti si dimette da segretario del Pd: “Mi vergogno che nel mio partito si parli di poltrone mentre esplode la… - carlakak : RT @pieroomega: #Zingaretti si dimette, #Bonaccini prende il controllo del PD e fa preparare le truppe cammellate renziane x il ritorno all… - MariMario1 : RT @lefrasidiosho: #Zingaretti si dimette. Aiuterà Conte nella rifondazione del #M5S #dimissioni -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti dimette

Leggi anche Pd,sida segretario Dimissioni, dem spiazzati: "Non ne sapevamo nulla" Dimissioni, tam tam su candidatura a sindaco Roma "Nel momento più ...... si, beh, la prima cosa che ti viene in mente è di rendergli merito per aver fatto un gesto così inusuale. Quasi scespiriano.si è dimesso , dunque, con una dichiarazione netta e ...Terremoto nel Pd. Nicola Zingaretti ha hannunciato le sue dimissioni da segretario del partito. «Lo stillicidio non finisce. Mi vergogno che nel Pd, partito di cui sono segretario, da 20 giorni si ...Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...