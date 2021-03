Tubini con lo spacco e tailleur attillati: la femminilità intrigante di Genny (Di giovedì 4 marzo 2021) E' un inno alla bellezza italiana Genny . Al "Paese meraviglioso, con un patrimonio artistico e culturale che lo rende famoso in tutto il mondo come luogo di straordinaria creatività". Da da qui parte Sara Cavazza, direttore creativo di Genny per la sua collezione autunno inverno 2021/22, ambientata a Milano e nella cornice del prestigioso Palazzo Reale, cuore della città, passando per il Piermarini e per la gigantesca Sala delle Cariatidi. «Vuole essere il nostro messaggio di unione delle forze - spiega la stilista - una ripartenza positiva di cui ora tutti noi, e il Made in Italy che da sempre ci caratterizza, abbiamo più che mai forte e vivo bisogno». Pensata per donne impegnate, indipendenti e sofisticate, la collezione richiama i private member club londinesi, come Annabel's. I classici tessuti d'arredamento britannici ispirano le stampe e i ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) E' un inno alla bellezza italiana. Al "Paese meraviglioso, con un patrimonio artistico e culturale che lo rende famoso in tutto il mondo come luogo di straordinaria creatività". Da da qui parte Sara Cavazza, direttore creativo diper la sua collezione autunno inverno 2021/22, ambientata a Milano e nella cornice del prestigioso Palazzo Reale, cuore della città, passando per il Piermarini e per la gigantesca Sala delle Cariatidi. «Vuole essere il nostro messaggio di unione delle forze - spiega la stilista - una ripartenza positiva di cui ora tutti noi, e il Made in Italy che da sempre ci caratterizza, abbiamo più che mai forte e vivo bisogno». Pensata per donne impegnate, indipendenti e sofisticate, la collezione richiama i private member club londinesi, come Annabel's. I classici tessuti d'arredamento britannici ispirano le stampe e i ...

zazoomblog : Tubini con lo spacco e tailleur attillati: la femminilità intrigante di Genny - #Tubini #spacco #tailleur… - leyenna : RT @LaSTRONZA8: Vabbè, competere con l eleganza dei tubini neri di #AnnaOxa non è possibile, ma cantare #TiLascero col giaccone informe col… - LaSTRONZA8 : Vabbè, competere con l eleganza dei tubini neri di #AnnaOxa non è possibile, ma cantare #TiLascero col giaccone inf… - daenieslover : Non so perché ma capire che fossero solo in base alla struttura ossea mi ha messo l’animo in pace Prima mi sentivo… -