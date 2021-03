Strade Bianche 2021: Alberto Bettiol e Davide Formolo le punte dell’Italia? Attenzione a Brambilla (Di giovedì 4 marzo 2021) Mancano solo due giorni alla Strade Bianche 2021. La gara senese è giunta alla quindicesima edizione e al momento, nell’albo d’oro, è presente una sola vittoria italiana, quella di Moreno Moser nel 2013. La semiclassica degli sterrati, negli anni, si è dimostrata assai antipatica per i corridori nostrani e anche stavolta i favoriti principali sono fuoriclasse provenienti da altre nazioni come Wout Van Aert, Julian Alaphilippe a Mathieu van der Poel. Ad ogni modo, il Bel Paese può contare su delle carte importanti, in primis Davide Formolo (UAE Team Emirates) e Alberto Bettiol (EF Education-Nippo), grandi protagonisti della Strade Bianche agostana del 2020. Il veneto, nella passata stagione, fu secondo, preceduto solo da Wout Van Aert. ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) Mancano solo due giorni alla. La gara senese è giunta alla quindicesima edizione e al momento, nell’albo d’oro, è presente una sola vittoria italiana, quella di Moreno Moser nel 2013. La semiclassica degli sterrati, negli anni, si è dimostrata assai antipatica per i corridori nostrani e anche stavolta i favoriti principali sono fuoriclasse provenienti da altre nazioni come Wout Van Aert, Julian Alaphilippe a Mathieu van der Poel. Ad ogni modo, il Bel Paese può contare su delle carte importanti, in primis(UAE Team Emirates) e(EF Education-Nippo), grandi protagonisti dellaagostana del 2020. Il veneto, nella passata stagione, fu secondo, preceduto solo da Wout Van Aert. ...

EoloKometaTeam : ??? @tuttobiciweb_it. ?? 'Eolo-Kometa, alla Strade Bianche il debutto nel WorldTour': - gasparini_alice : RT @IlPedaleRosa: Isolmant Premac Vittoria, nel mirino 'Strade Bianche U.C.I. WWT' e 'Trofeo Oro in Euro': - DekubrickS : RT @StradeBianche: ??Ecco le squadre che parteciperanno a Strade Bianche @eolo_it! Qual è la tua squadra preferita? | ?? Here are the teams o… - elbis_cocho : RT @Arkea_Samsic: Buongiorno Italia e strade bianche ! ???? ?? : Eurosport, à partir de 13h30 La squadra Arkéa-Samsic ?? - NozGomez : ?? “LiveStream*> 2021 Strade Bianche Eolo @Live 2021” -