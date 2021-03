Sicilia zona gialla, ma scuole chiuse in 14 comuni (Di giovedì 4 marzo 2021) Sicilia resta in zona gialla ma, da lunedì 8 marzo a sabato 13 marzo, in 14 comuni Siciliani le scuole rimarranno chiuse in attuazione del nuovo Dpcm. Lo ha deciso il presidente della Regione Nello Musumeci, che ha appena firmata un’ordinanza sulla base del report dell’assessorato alla Salute secondo cui, in questi comuni, sono stati superati i 250 casi positivi al Covid su 100mila abitanti. Lo stop alle lezioni riguarderà: Caccamo, San Cipirello e San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo; Castell’Umberto, Cesarò, Fondachelli Fantina e San Teodoro, nel messinese; Lampedusa e Linosa e Porto Empedocle, in provincia di Agrigento; Licodia Eubea e Santa Maria di Licodia, nel catanese; Montedoro, Riesi e Villalba, in provincia di Caltanissetta. La ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 marzo 2021)resta inma, da lunedì 8 marzo a sabato 13 marzo, in 14ni lerimarrannoin attuazione del nuovo Dpcm. Lo ha deciso il presidente della Regione Nello Musumeci, che ha appena firmata un’ordinanza sulla base del report dell’assessorato alla Salute secondo cui, in questi, sono stati superati i 250 casi positivi al Covid su 100mila abitanti. Lo stop alle lezioni riguarderà: Caccamo, San Cipirello e San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo; Castell’Umberto, Cesarò, Fondachelli Fantina e San Teodoro, nel messinese; Lampedusa e Linosa e Porto Empedocle, in provincia di Agrigento; Licodia Eubea e Santa Maria di Licodia, nel catanese; Montedoro, Riesi e Villalba, in provincia di Caltanissetta. La ...

