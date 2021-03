Siamo tutti interdipendenti (Di venerdì 5 marzo 2021) Il care, o cura, è un dispositivo critico che mette in luce diversi aspetti della realtà – politici, di genere, sociali – e deve quindi essere indagato a partire da molteplici prospettive di analisi. Manifesto della cura. Per una politica dell’interdipendenza, edito da Alegre (pp. 128, euro 12, prefazione di Sara Farris, postfazione di Jennifer Guerra), tradotto da Maria Moïse e Gaia Benzi, è il frutto del lavoro di un gruppo di cinque fra studiose e studiosi britannici di discipline … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 5 marzo 2021) Il care, o cura, è un dispositivo critico che mette in luce diversi aspetti della realtà – politici, di genere, sociali – e deve quindi essere indagato a partire da molteplici prospettive di analisi. Manifesto della cura. Per una politica dell’interdipendenza, edito da Alegre (pp. 128, euro 12, prefazione di Sara Farris, postfazione di Jennifer Guerra), tradotto da Maria Moïse e Gaia Benzi, è il frutto del lavoro di un gruppo di cinque fra studiose e studiosi britannici di discipline … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

TeresaBellanova : Una busta con due bossoli recapitata a @MatteoRenzi. Una minaccia spaventosa che mi auguro sia condannata con ferme… - thetrueshade : Stasera si tifa per Ermal, compagno di SCENA UNITA e nazionale cantanti. Per Bugo, fratello gobbo. E ultimo ma non… - TNannicini : Siamo sicuri basti un congresso per salvare il PD? Forse no. Tutti - dai Cinque Stelle alla Lega - si muovono, tra… - jhestradam : RT @teatrolafenice: ?? Provando Mussorgsky e i suoi 'Quadri di un'esposizione'. Ci siamo quasi e tra un'oretta saremo tutti per voi in diret… - gioosw : RT @celestialele: è vero che dopo la mezzanotte siamo ancora tutti svegli però questi bei discorsi non li possono fare prima? Sono pur sem… -

Ultime Notizie dalla rete : Siamo tutti Conte: 'Adesso ci sono 13 finali. L'Inter ora è tutta coinvolta' ma Conte giustamente ci gira al largo: "Siamo in una buonissima posizione, rispetto all'anno scorso siamo davanti a tutti. C'è stato un miglioramento ma mancano 13 partite, ognuna sarà una battaglia. ...

Covid, Harari: "Un virus endemico che resterà a lungo, rassegniamoci" ... ma ci siamo sbagliati e il prezzo della seconda ondata è stato ancor più alto di quello della ... I vaccini sono la nostra unica ancora di speranza ma la battaglia per immunizzare tutti sarà lunga e ...

Siamo tutti interdipendenti Il Manifesto Busta con due bossoli inviata a Renzi in Senato. Solidarietà bipartisan I proiettili, indirizzati al leader di Italia viva, sono stati recapitati a Palazzo Madama. La solidarietà di Casellati. La condanna di Bellanova: «Basta a politica dell’odio, non ci faremo intimidire ...

Rapporto Agenas: migliorano le cure negli ospedali, ma nelle sale operatorie si fanno pochi interventi mettendo a rischio la vita dei pazienti Migliora la qualità delle cure, ma sono ancora troppi i ricoveri inappropriati per carenze della medicina territoriale, mentre sono sempre tanti gli ospedali dove si fanno così pochi interventi da ris ...

ma Conte giustamente ci gira al largo: "in una buonissima posizione, rispetto all'anno scorsodavanti a. C'è stato un miglioramento ma mancano 13 partite, ognuna sarà una battaglia. ...... ma cisbagliati e il prezzo della seconda ondata è stato ancor più alto di quello della ... I vaccini sono la nostra unica ancora di speranza ma la battaglia per immunizzaresarà lunga e ...I proiettili, indirizzati al leader di Italia viva, sono stati recapitati a Palazzo Madama. La solidarietà di Casellati. La condanna di Bellanova: «Basta a politica dell’odio, non ci faremo intimidire ...Migliora la qualità delle cure, ma sono ancora troppi i ricoveri inappropriati per carenze della medicina territoriale, mentre sono sempre tanti gli ospedali dove si fanno così pochi interventi da ris ...