Serie A | Parma-Inter streaming | dove vedere la gara in diretta Tv

Inter : ?? | ARBITRO #ParmaInter sarà diretta da Fabrizio Pasqua ?? - ILOVEPACALCIO : #SerieA, #ParmaInter: le #formazioni ufficiali - Ilovepalermocalcio - sportface2016 : OCCHIO AL GIALLO - #Inter: ecco i diffidati in vista dell'#Atalanta #ParmaInter - internewsit : Parma-Inter, i diffidati per la 25ª giornata di Serie A. No squalificati - - infoitsport : Diretta Serie A Parma-Inter ore 20:45 su SKY: la cronaca della partita -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Parma

L' Inter è imbattuta da quattro gare diA contro il(2V, 2N), striscia più lunga per i nerazzurri contro i crociati dal 2010 (sette in quell'occasione). Conte ne cambia due rispetto a ......tra le squadre di D'Aversa e Conte in tempo reale L'Inter fa visita alnel posticipo che chiude il turno infrasettimanale valido per la venticinquesima giornata del campionato diA. Visto ...L'Inter vuole la fuga. I nerazzurri nel posticipo della 25ª giornata sono di scena al Tardini contro il Parma di D'Aversa: l'obiettivo è salire a più 6 dal ...Zé Maria, doppio ex di Parma-Inter, presenta la partita in programma fra pochi minuti e parla di Achraf Hakimi, come lui laterale destro.