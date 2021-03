Sanremo 2021 | scoppia il caso In platea un palloncino a forma di pene Lo avete notato anche voi? Eccolo

(Di giovedì 4 marzo 2021) Sorpresa nel “pubblico” assente di. Per evitare il desolante effetto abbandono sperimentato nel corso della serata di apertura, nel corso della seconda serata la sceneggiatura ha previsto che le poltrone vuote fossero occupate con dei palloncini colorati a simulare una specie di pubblico. Ma la sorpresa è arrivata quando l’inquadratura si è allargata ad abbracciare l’intera sala. Verso la parte finale della, a occupare una delle ultime poltrone, era stato posizionato undi. Un modello che viene tradizionalmente usato per feste di addio al nubilato e che viene venduto in rete proprio sotto questo nome. Riempire il teatro Ariston con una distesa di palloncini colorati è servito ad alleviare il senso di straniamento connesso al teatro vuoto che ...

