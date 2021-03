Sanremo 2021: il testo di Rosamunda, la canzone cantata da Extraliscio e Davide Toffolo con Peter Pichler (Di giovedì 4 marzo 2021) Rosamunda testo – Nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2021 Extraliscio e Davide Toffolo con Peter Pichler canteranno (cover) la canzone “Rosamunda” di Gabriella Ferri. Ma qual è il testo del brano? Eccolo: Rosamunda, Rosamunda, che magnifica serata Sembra quasi preparata da una fata delicata Mille luci, mille voci, mille cuori strafelici Son tutti in allegria, oh che felicità Rosamunda, se mi guardi tu Rosamunda, non resisto più Tutte le coppie fo inciampar Più non mi trovo a saltellar Rosamunda, tu mi fai gioir Rosamunda tu mi fai stordir Sotto le stelle, a cuore a ... Leggi su tpi (Di giovedì 4 marzo 2021)– Nel corso della terza serata del Festival diconcanteranno (cover) la” di Gabriella Ferri. Ma qual è ildel brano? Eccolo:, che magnifica serata Sembra quasi preparata da una fata delicata Mille luci, mille voci, mille cuori strafelici Son tutti in allegria, oh che felicità, se mi guardi tu, non resisto più Tutte le coppie fo inciampar Più non mi trovo a saltellar, tu mi fai gioirtu mi fai stordir Sotto le stelle, a cuore a ...

Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - Raiofficialnews : ??La serata delle cover di #Sanremo2021?? - stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - flussoitaliano : Davide Toffolo é um quadrinista e cantor de indie rock nascido em Pordenone (Friuli-Venezia Giulia). Faz parte da b… - flussoitaliano : Coma_cose é un duo di indiepop e rap, composto por Fausto Zanardelli de Gavardo (Lombardia) e Francesca Mesiano de… -