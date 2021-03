Raimondi (Mediaset): “Vicina la conferma di Paratici. La Juve vuole riscattare Morata” (Di giovedì 4 marzo 2021) La Juventus è pronta ad esercitare l’opzione per il riscatto di Alvaro Morata, autore di una stagione molto positiva fino a questo momento, con 14 reti e 10 assist in 30 presenze stagionali. L’attaccante spagnolo è vicino alla conferma, stesso discorso per il direttore sportivo Paratici, come rivelato dal giornalista Mediaset Claudio Raimondi nel corso L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Lantus è pronta ad esercitare l’opzione per il riscatto di Alvaro, autore di una stagione molto positiva fino a questo momento, con 14 reti e 10 assist in 30 presenze stagionali. L’attaccante spagnolo è vicino alla, stesso discorso per il direttore sportivo, come rivelato dal giornalistaClaudionel corso L'articolo

infoitsport : Raimondi (Mediaset): 'Juve pronta a riscattare Morata, ecco come. Paratici verso la conferma' - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Raimondi (Mediaset): 'Juve pronta a riscattare Morata, ecco come. Paratici verso la conferma' - LukValSan : RT @TUTTOJUVE_COM: Raimondi (Mediaset): 'Juve pronta a riscattare Morata, ecco come. Paratici verso la conferma' - TUTTOJUVE_COM : Raimondi (Mediaset): 'Juve pronta a riscattare Morata, ecco come. Paratici verso la conferma' - TUTTOJUVE_COM : Raimondi (Mediaset): 'Juve-Dybala, c'è distanza: occhio al Barcellona. I bianconeri pensano ad un piano B: ecco i n… -