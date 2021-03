Questo vaccino s’ha da fare!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 marzo 2021) Ho sempre avuto un rapporto difficile con i vaccini antinfluenzali. Ho sempre pensato – e forse sbagliando, visto cosa ho imparato nella puntata di domenica sera di “Indovina chi viene a cena” con Sabrina Giannini – che avere un po’ di febbre non potesse essere preoccupante. In realtà altre pandemie si sono sviluppate, spesso sottovalutate e fortunatamente limitate, i cui studi hanno portato a pensare che il contagio animale-uomo fosse al centro, come ci ha ampiamente illustrato la Giannini. Ma sicuramente il Covid è una storia diversa. Certo avremmo potuto risparmiare tante vite umane se, come dico da anni, avessimo equiparato pubblico e privato accreditato. Certo avremmo potuto salvarne altrettante se, come dico da anni, avessimo riqualificato la medicina del territorio. Tutto ciò verrà raccontato nel docufilm Vicolo degli Onesti in uscita prossimamente. Per...