PS5 ha venduto più di 450.000 console in UK nel 2020. Xbox Series X/S a quota 310.000 (Di giovedì 4 marzo 2021) Lo scorso anno nel Regno Unito sono state vendute più di tre milioni di console, comprese oltre 450.000 PS5, 310.000 console Xbox Series X/S e 1,5 milioni di dispositivi Nintendo Switch. Gli ultimi dati di GfK e GSD pubblicati dalla Entertainment Retailers Association rivelano informazioni più approfondite sul mercato dei videogiochi nel Regno Unito durante il 2020. I dati mostrano che Microsoft, Sony e Nintendo hanno avuto un anno molto migliore nel 2020 rispetto all'anno precedente. Xbox One e Xbox Series combinate sono arrivate a circa 600.000 console vendute, rispetto alle 500.000 dell'anno precedente. PS5 e PS4 insieme hanno piazzato circa 900.000 console, un aumento rispetto alle 700.000 di PS4

