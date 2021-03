Per un 8 marzo diffuso: ecco gli appuntamenti dell'Università di Milano-Bicocca (Di giovedì 4 marzo 2021) (Milano, 4 marzo 2021) - Università di Milano-Bicocca 8, 10 e 12 marzo 2021 Eventi in streaming Come è cambiata la vita delle donne con la pandemia? Oggi, nel 2021, resistono ancora le discriminazioni contro le donne nelle carriere pubbliche? Se ne discuterà all'Università di Milano-Bicocca, a partire da lunedì 8 marzo 2021. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, è previsto un ricco programma di eventi che affronterà molteplici temi, tra i quali: donne e pandemia, lavoro di cura, donne e discriminazioni, giustizia ed equità di genere. Ad inaugurare entrambi gli appuntamenti di lunedì 8 marzo ci sarà la Rettrice ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) (, 42021) -di8, 10 e 122021 Eventi in streaming Come è cambiata la vitae donne con la pandemia? Oggi, nel 2021, resistono ancora le discriminazioni contro le donne nelle carriere pubbliche? Se ne discuterà all'di, a partire da lunedì 82021. In occasionea Giornata Internazionalea Donna, è previsto un ricco programma di eventi che affronterà molteplici temi, tra i quali: donne e pandemia, lavoro di cura, donne e discriminazioni, giustizia ed equità di genere. Ad inaugurare entrambi glidi lunedì 8ci sarà la Rettrice ...

RobTallei : La riunione dell'EMA per valutare l'autorizzazione al vaccino di Johnson & Johnson è fissata per l'11 marzo. @SkyTG24 - SabrinaSalerno : Marzo, il mese più pazzo dell’anno: irriverente e cuorcontento! ?? Per i nati sotto il segno dei pesci... #sabrina… - Link4Universe : La città di #Roma di notte, vista dallo spazio! Foto scattata da Samantha Cristoforetti durante la sua missione 'Fu… - ValentinaF00 : RT @LibreriaGranai: Oggi, giovedì 4 marzo alle 17, viene a trovarci in libreria Antonella Lattanzi per firmare le copie del suo nuovo roman… - TuvoReal : RT @AlessandroCere7: Il 17 marzo la commissione Europea presenterà una proposta legislativa per il passaporto vaccinale digitale con QR cod… -