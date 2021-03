Orlando, “Pd unito chieda a Zingaretti di ritirare le dimissioni” (Di giovedì 4 marzo 2021) “Comprensibile l’amarezza di Nicola Zingaretti di fronte agli attacchi, la sua è una scelta che implica uno scatto in senso unitario”. Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 marzo 2021) “Comprensibile l’amarezza di Nicoladi fronte agli attacchi, la sua è una scelta che implica uno scatto in senso unitario”. Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea, su Il Corriere della Città.

zazoomblog : Orlando “Pd unito chieda a Zingaretti di ritirare le dimissioni” - #Orlando #unito #chieda #Zingaretti - Italpress : Orlando, “Pd unito chieda a Zingaretti di ritirare le dimissioni” - CorriereCitta : Orlando, “Pd unito chieda a Zingaretti di ritirare le dimissioni” - AngelaCavelli : RT @mariamacina: 'Serve un congresso ma non dividiamoci sempre su identità. Zingaretti tenga il Pd unito. Orlando non serve che si dimetta.… - patriziadegioia : RT @mariamacina: 'Serve un congresso ma non dividiamoci sempre su identità. Zingaretti tenga il Pd unito. Orlando non serve che si dimetta.… -