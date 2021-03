Nuovi indennizzi Partite Iva: ecco le 4 fasce su cui opera il MEF (Di giovedì 4 marzo 2021) Doveva essere ribattezzato decreto Sostegno ma alla fine si chiamerà con ogni probabilità, decreto indennizzi, questo l'indirizzo del governo per il nuovo decreto Ristori, il primo decreto emergenziale del governo Draghi appena salito in carica. Decreto indennizzi perché sono proprio le misure a sostegno di quei soggetti gravemente vessati dall'emergenza Covid e dalle misure restrittive, ad essere al centro dell'intero decreto. È inutile nasconderlo, bar, ristornati, alberghi, palestre, piscine, sale gioco e così via sono le attività che più di altre stanno pagando i provvedimenti restrittivi. In pratica, zona rossa, gialla, arancione, tutti lavorano, fabbriche, negozi, supermercati, edilizia, tranne le attività ricettive. Chiusura alle 18, solo asporto, solo domicilio, chiusura totale, contingentamento degli ingressi, sono queste le misure che hanno ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 4 marzo 2021) Doveva essere ribattezzato decreto Sostegno ma alla fine si chiamerà con ogni probabilità, decreto, questo l'indirizzo del governo per il nuovo decreto Ristori, il primo decreto emergenziale del governo Draghi appena salito in carica. Decretoperché sono proprio le misure a sostegno di quei soggetti gravemente vessati dall'emergenza Covid e dalle misure restrittive, ad essere al centro dell'intero decreto. È inutile nasconderlo, bar, ristornati, alberghi, palestre, piscine, sale gioco e così via sono le attività che più di altre stanno pagando i provvedimenti restrittivi. In pratica, zona rossa, gialla, arancione, tutti lavorano, fabbriche, negozi, supermercati, edilizia, tranne le attività ricettive. Chiusura alle 18, solo asporto, solo domicilio, chiusura totale, contingentamento degli ingressi, sono queste le misure che hanno ...

