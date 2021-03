Napoli | smentita sul diverbio tra Insigne e la squadra | la nota del club

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 4 marzo 2021) Ilsmentisce il momento di nervosismo dopo il pareggio contro il Sassuolo tra Lorenzoe la: ladelIlsmentisce il momento d’attrito tra Lorenzoe ladopo il pareggio contro il Sassuolo. Ecco ladel. «In seguito alle notizie diffuse da diversi media, si precisa che non c’è stato alcun attrito tra il Capitano Lorenzoe i suoi compagni di. Lo sfogo del calciatore negli ultimi minuti di Sassuolo-era legato solo al rocambolesco finale di partita». In seguito alle notizie diffuse da diversi media, si precisa che non c’è stato alcun attrito tra il Capitano Lorenzo ...