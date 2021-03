Marchisio: «Sindaco di Torino? Un’assurdità, facciamo i seri» (Di giovedì 4 marzo 2021) Claudio Marchisio ha voluto smentire le voci che lo vorrebbero candidato Sindaco di Torino: le parole dell’ex Juventus Claudio Marchisio Sindaco di Torino? La notizia era rimbalzata in mattinata con la candidatura del centrocampista sotto la spinta del PD in vista delle prossime elezioni. Il nome di Claudio Marchisio associato alla carica di Sindaco ha avuto un’eco importante. L’ex centrocampista della Juventus però ha voluto smentire sui suoi canali social: «Quello che trovo incredibile è che debba anche rispondere a queste assurdità. La politica è una cosa seria. Allora per favore facciamo i seri». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Claudioha voluto smentire le voci che lo vorrebbero candidatodi: le parole dell’ex Juventus Claudiodi? La notizia era rimbalzata in mattinata con la candidatura del centrocampista sotto la spinta del PD in vista delle prossime elezioni. Il nome di Claudioassociato alla carica diha avuto un’eco importante. L’ex centrocampista della Juventus però ha voluto smentire sui suoi canali social: «Quello che trovo incredibile è che debba anche rispondere a queste assurdità. La politica è una cosaa. Allora per favore». Leggi su Calcionews24.com

davidallegranti : Il Pd pensa a Claudio Marchisio sindaco di Torino, scrive la Stampa. Il grillismo, come la Vodafone di un tempo, è tutto intorno a te. - SkyTG24 : Il Partito Democratico starebbe concretamente pensando a Claudio #Marchisio, ex centrocampista della Juventus e del… - SkyTG24 : Torino, il Pd pensa a Claudio Marchisio come candidato sindaco - paolocad01 : RT @davidallegranti: Il Pd pensa a Claudio Marchisio sindaco di Torino, scrive la Stampa. Il grillismo, come la Vodafone di un tempo, è tut… - sportli26181512 : #Notizie #Sceltidallaredazione Marchisio smentisce: «Candidato sindaco? Assurdità»: “Quello che trovo incredibile è… -