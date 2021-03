Maneskin, la Rai analizza i brani: “Non si tratta di plagio” (Di giovedì 4 marzo 2021) Il gruppo “Maneskin” è stato accusato di plagio; la Rai ha precisato che non sarebbe arrivato nessun documento ufficiale di accusa. A difesa del gruppo è scesa in campo anche la Sony Durante la conferenza stampa di ieri il gruppo “Maneskin” è stato accusato di plagio; secondo gli accusatori, la canzone in gara dal titolo “Zitti e buoni” sarebbe somigliante alla canzone di Anthony Sasso e Andrea Laszlo De Simone “Fuori di testa”. La Rai ha subito voluto precisare la sua posizione in merito secondo la quale infatti non sarebbe arrivato nessun documento ufficiale di accusa e la giuria rimane aperta a chiunque volesse intervenire in tal senso. A difesa del gruppo è scesa in campo la Sony, casa discografica del gruppo, che ha prontamente dichiarato l’assenza di plagio sulla linea vocale della canzone ma ... Leggi su zon (Di giovedì 4 marzo 2021) Il gruppo “” è stato accusato di; la Rai ha precisato che non sarebbe arrivato nessun documento ufficiale di accusa. A difesa del gruppo è scesa in campo anche la Sony Durante la conferenza stampa di ieri il gruppo “” è stato accusato di; secondo gli accusatori, la canzone in gara dal titolo “Zitti e buoni” sarebbe somigliante alla canzone di Anthony Sasso e Andrea Laszlo De Simone “Fuori di testa”. La Rai ha subito voluto precisare la sua posizione in merito secondo la quale infatti non sarebbe arrivato nessun documento ufficiale di accusa e la giuria rimane aperta a chiunque volesse intervenire in tal senso. A difesa del gruppo è scesa in campo la Sony, casa discografica del gruppo, che ha prontamente dichiarato l’assenza disulla linea vocale della canzone ma ...

