Inter | Skriniar | «Parma tosto Contro l’Atalanta uno scontro diretto»

Milan Skriniar, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto Contro il Parma: le sue dichiarazioni Milan Skriniar, difensore dell'Inter, ha commentato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto Contro il Parma. «Il Parma ci ha sempre creato problemi, quindi siamo contenti di aver portato a casa questi tre punti. Sapevamo che loro avrebbero giocato molto sulle palle lunghe, abbiamo subito anche un gol, ma erano importanti i tre punti. Forse negli anni precedenti questa partita non l'avremmo portato a casa, da questo anche si vede la crescita. L'abbiamo chiusa sul secondo gol, abbiamo avuto l'occasione per segnare il terzo o il quarto, alla fine però contano i tre punti, ora ci ...

Parma - Inter, le pagelle di CM: Lukaku illegale, Eriksen un diesel La sua Inter è tosta. PARMA Sepe 6: In uscita bassa respinge il cross di Hakimi al centro dell'area di rigore e mura Skriniar da posizione ravvicinata. Incolpevole sul primo gol di Sanchez, in ...

Calciomercato Inter, ecco il sacrificato eccellente: derby di fuoco in Premier CalcioMercato.it L'Inter batte il Parma, ora è a +6 dal Milan AGI - L'Inter batte il Parma a domicilio, centra la settimana vittoria consecutiva e consolida ancor di più il primo posto della classifica, portandosi a +6 sul Milan secondo. Al Tardini finisce 2-1 c ...

Serie A: l'Inter vince 2-1 a Parma Subito dopo è l'Inter ad avere una grande occasione con Eriksen, che non riesce a deviare in rete un assist arretrato di Hakimi. Nel finale di tempo la capolista spreca almeno tre buone occasioni per ...

