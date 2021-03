(Di giovedì 4 marzo 2021) Prima riunione, questa mattina in modalità digitale, tra i vertici di, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, dellestradali e autostradali e i rappresentanti deidellestradali e autostradali. L’incontro segna l’avvio di un percorso che, attraverso il confronto continuo tra l’istituzione e gli operatori, porterà alla definizione del nuovo quadro procedurale a garanzia della sicurezza di, auto, ponti, viadotti e gallerie. L’, guidata dal Direttore Fabio Croccolo, è operativa dal 30 novembre scorso con il compito di promuovere la sicurezza e assicurare la vigilanza sullein un quadro normativo in cui la responsabilità della sicurezza rimane in capo al singolo ...

fisco24_info : Infrastrutture, Ansfisa incontra gestori strade e autostrade: Prima riunione, questa mattina in modalità digitale,… - ferpress : #ANSFISA incontra i gestori delle #infrastrutture stradali e autostradali. Percorso per nuovo quadro procedurale -… -

Ultime Notizie dalla rete : Infrastrutture Ansfisa

Adnkronos

...i quali sono in corso le procedure di autorizzazione all'immissione in servizio da parte di. anche con il supporto della Regione Calabria e del Ministero dellae Trasporti, si ......i quali sono in corso le procedure di autorizzazione all'immissione in servizio da parte di. anche con il supporto della Regione Calabria e del Ministero dellae Trasporti, si ...promuovere e uniformare i Sistemi di gestione della Sicurezza (SGS) delle infrastrutture stradali na ...(FERPRESS) – Roma, 3 MAR – Si è tenuta questa mattina in modalità digitale la prima riunione tra i vertici dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, delle infrastrutture stradali e autos ...