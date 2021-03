Grande Fratello, i vipponi a cena insieme: arriva la Polizia, cosa è accaduto (Di giovedì 4 marzo 2021) Il GF Vip dei record si è concluso con l’intervento finale della Polizia: la festa di fine reality è stata interrotta per assembramento. Quella compiuta dai protagonisti del Grande Fratello Vip è stata una lunga ed estenuante maratona, conclusasi solamente lunedì scorso dopo 5 mesi all’interno della casa di Cinecittà. Alla fine ha vinto il favoritissimo Tommaso Zorzi: l’influencer era indicato come il preferito dal pubblico sin dalla prima settimana, ma nel 2021 le quotazioni di Dayane Mello erano salite al punto da mettere in dubbio il suo successo. La modella brasiliana è stata la prima ad essere portata in finale dal pubblico ed i continui annunci sull’abbandono del programma da parte di Tommaso ad un certo punto l’avevano fatta diventare la favorita numero 1 alla vittoria. Alla fine, però, Tommaso Zorzi è rimasto e ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Il GF Vip dei record si è concluso con l’intervento finale della: la festa di fine reality è stata interrotta per assembramento. Quella compiuta dai protagonisti delVip è stata una lunga ed estenuante maratona, conclusasi solamente lunedì scorso dopo 5 mesi all’interno della casa di Cinecittà. Alla fine ha vinto il favoritissimo Tommaso Zorzi: l’influencer era indicato come il preferito dal pubblico sin dalla prima settimana, ma nel 2021 le quotazioni di Dayane Mello erano salite al punto da mettere in dubbio il suo successo. La modella brasiliana è stata la prima ad essere portata in finale dal pubblico ed i continui annunci sull’abbandono del programma da parte di Tommaso ad un certo punto l’avevano fatta diventare la favorita numero 1 alla vittoria. Alla fine, però, Tommaso Zorzi è rimasto e ...

