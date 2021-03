Genoa, Badelj: “Amarezza dopo il derby, ma fatto un passo in avanti” (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Genoa mastica ancora amaro dopo il pareggio ottenuto ieri sera nel derby con la Sampdoria. A commentare l' 1-1 di ieri sera è stato Milan Badelj, che ha raccontato ai microfoni di Genoa Channel la sua delusione dopo che il Grifone ha perso due punti nei minuti finali: "Resta l’Amarezza dopo il loro pareggio - esordisce l'ex centrocampista di Fiorentina e Lazio - , non vuol dire che non hanno meritato il pari ma questa volta come possesso e pericolosità abbiamo fatto un passo in avanti. Prendiamoci il punto e ripartiamo. Gioco come riesco, a volte esagero perché non sempre riesco a fare quello che vorrei. Cerco sempre di servire la palla nel migliore dei modi al mio compagno. Oramai io gioco sempre ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 4 marzo 2021) Ilmastica ancora amaroil pareggio ottenuto ieri sera nelcon la Sampdoria. A commentare l' 1-1 di ieri sera è stato Milan, che ha raccontato ai microfoni diChannel la sua delusioneche il Grifone ha perso due punti nei minuti finali: "Resta l’il loro pareggio - esordisce l'ex centrocampista di Fiorentina e Lazio - , non vuol dire che non hanno meritato il pari ma questa volta come possesso e pericolosità abbiamounin. Prendiamoci il punto e ripartiamo. Gioco come riesco, a volte esagero perché non sempre riesco a fare quello che vorrei. Cerco sempre di servire la palla nel migliore dei modi al mio compagno. Oramai io gioco sempre ...

