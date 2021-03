Freno di cittadinanza

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 4 marzo 2021) L’Istat certifica la rigorosa freddezza dei numeri che col 2020 abbiamo 1 milione di più di persone in condizione di povertà assoluta, corrispondenti a circa 335mila famiglie povere in più. Dunque al momento abbiamo un totale di oltre 2 milioni di famiglie povere per 5,5 milioni di cittadini in condizione di povertà assoluta: è il dato peggiore dal 2005. È come se prendessimo 4 volte Milano o 2 volte Roma: un numero impressionante di cittadini che vivono la povertà più nera. Rimaniamo in attesa delle stime definitive (che arriveranno a giugno), ma intanto l’Istat ci dice che la povertà assoluta è più cresciuta al Nord, anche se l’area col maggior numero di poveri rimane il Sud; che colpisce in modo particolare le famiglie in cui la persona di riferimento (quella che di solito lavora) è nella fase centrale dell’esistenza lavorativa, per tra i 35 e i 54 anni. È dunque necessario porre ...