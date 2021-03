Fedez dice la verità: ecco perché ha pianto a Sanremo (Di giovedì 4 marzo 2021) Fedez ha fatto il suo debutto al Festival di Sanremo al fianco di Francesca Michielin nel corso della prima serata. Un evento molto importante per il rapper, che non ha saputo trattenere le lacrime dalla commozione. Per il cantante, infatti, quest’esperienza sarà molto particolare anche perché al suo fianco non ci sarà Chiara Ferragni, che … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 4 marzo 2021)ha fatto il suo debutto al Festival dial fianco di Francesca Michielin nel corso della prima serata. Un evento molto importante per il rapper, che non ha saputo trattenere le lacrime dalla commozione. Per il cantante, infatti, quest’esperienza sarà molto particolare ancheal suo fianco non ci sarà Chiara Ferragni, che … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

swwasisa : RT @TSaveoursea: Raga: Sanremo, vincono Fedez e la Michelin e dopo aver preso il premio Fedez dice 'grazie a tutti per la vittoria' *chiara… - matyzzle : RT @TSaveoursea: Raga: Sanremo, vincono Fedez e la Michelin e dopo aver preso il premio Fedez dice 'grazie a tutti per la vittoria' *chiara… - fivesosetvgh : RT @TSaveoursea: Raga: Sanremo, vincono Fedez e la Michelin e dopo aver preso il premio Fedez dice 'grazie a tutti per la vittoria' *chiara… - fangilritardata : RT @TSaveoursea: Raga: Sanremo, vincono Fedez e la Michelin e dopo aver preso il premio Fedez dice 'grazie a tutti per la vittoria' *chiara… - wastedchicca : RT @TSaveoursea: Raga: Sanremo, vincono Fedez e la Michelin e dopo aver preso il premio Fedez dice 'grazie a tutti per la vittoria' *chiara… -