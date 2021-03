Elezioni amministrative 2021 rinviate in autunno per Covid (Di giovedì 4 marzo 2021) Slitta all’autunno la data delle Elezioni amministrative. Non si voterà pertanto questa primavera alla scadenza naturale della consigliatura. Lo slittamento della data era nell’aria da tempo, ma vista la situazione epidemiologica e il montare di una terza ondata della pandemia di Covid-19 è impossibile pensare ad una tornata elettorale tanto importante. Oggi il Consiglio dei ministri è stato integrato con il decreto legge Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021. La data individuata per le Regionali e amministrative previste quest’anno è stata individuata in un periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 ottobre. Coinvolte nel rinvio quindi non solo le Elezioni comunali ma anche le Regionali previste in Calabria l’11 aprile ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 4 marzo 2021) Slitta all’la data delle. Non si voterà pertanto questa primavera alla scadenza naturale della consigliatura. Lo slittamento della data era nell’aria da tempo, ma vista la situazione epidemiologica e il montare di una terza ondata della pandemia di-19 è impossibile pensare ad una tornata elettorale tanto importante. Oggi il Consiglio dei ministri è stato integrato con il decreto legge Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno. La data individuata per le Regionali epreviste quest’anno è stata individuata in un periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 ottobre. Coinvolte nel rinvio quindi non solo lecomunali ma anche le Regionali previste in Calabria l’11 aprile ...

