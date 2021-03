“E’ giusto che il Milan perda lo scudetto” (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Milan fermato sul pareggio dall’Udinese e oggi l’Inter può scappare: critiche ai rossoneri anche per la presenza di Ibrahimovic a Sanremo Ancora un mezzo passo falso per il Milan ed ora lo scudetto diventa sempre più lontano per i rossoneri. Contro l’Udinese il gol di Kessie allo scadere su calcio di rigore ha evitato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 4 marzo 2021) Ilfermato sul pareggio dall’Udinese e oggi l’Inter può scappare: critiche ai rossoneri anche per la presenza di Ibrahimovic a Sanremo Ancora un mezzo passo falso per iled ora lodiventa sempre più lontano per i rossoneri. Contro l’Udinese il gol di Kessie allo scadere su calcio di rigore ha evitato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

raffaellapaita : L’unico furto è stato quello di chi ha scippato il #riformismo al Pd per farne un partito che vuole un’alleanza str… - NicolaCaputo : Tanto #odiopolitico per un solo Uomo, unico tra tutti che dice e fa quel che è giusto per salvare l'#italia. Ora tu… - ZZiliani : A un’ora da #LazioTorino, un déjà-vu che credevamo impossibile da rivivere, è giusto tornare con la memoria al 4 ot… - Serafin35214639 : RT @boni_castellane: Qui stanno arrestando quelli che hanno comprato le mascherine ma per il Fatto Arcuri è Abramo Lincoln. Ma sì dai giust… - Francy34598590 : Che carini che siamo. Tutti a scrivere 'É giusto che preservino il loro amore' 'É comprensibile che stiano tranquil… -