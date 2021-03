Dopo 4 anni dalla posa della prima pietra lavori ancora fermi Striscia la Notizia va da Nardella

(Di giovedì 4 marzo 2021) Variante di Grassina (frazione di Bagno a Ripoli, Firenze), progetto annunciato nel 2017 e per cui sono stati stanziati più di 26 milioni di euro.laresta tutto fermo. Cosa è successo? Raffaello Binelli ? Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2021/03/04/-4--ce-solo-quella-che-e-successo-alla-variante-di-grassina/fama la strada non esisteeva da Nar

repubblica : Il ritorno della canapa: dai fiori alle fibre, ecco perché è amica dell'ambiente: Dopo il crollo negli anni '70, og… - rtl1025 : ?? #AlexSchwazer: 'Volevo dimostrare la mia innocenza, dopo tanti anni, 4 e mezzo, ho trovato un giudice coraggioso… - fattoquotidiano : Cisl, dopo 7 anni finisce l’era Furlan: Luigi Sbarra è il nuovo segretario nazionale. “Serve un nuovo patto sociale” - PaolaAnna8 : RT @Maryljacb: @TELADOIOLANIUS E il vaccino contro il vaiolo purtroppo all'inizio della sperimentazione diede la malattia, solo dopo ann… - giornaleradiofm : Papa: Iraq, chiederò a Dio perdono e pace dopo anni guerra: (ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 04 MAR - 'Vengo come pelle… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo anni

ANSA Nuova Europa

Lo ha detto il ministro per il Mezzogiorno Mara Carfagna, che sarà ora anche presidente del tavolo su Bagnoli, intervenendo al forum online organizzato da Città della Scienza ottol'...Più tardi la regina Elisabetta, 95ad aprile e sposata con Filippo da oltre 73, ha fatto ...ricoverato al King Edward VII Hospital di Londra il 16 febbraio scorso per 'motivi precauzionali'...Con il suo gol a due minuti dalla fine ha regalato 3 punti importanti per la corsa Champions: dopo infortuni, errori di inserimento in lista e problemi personali ora Fonseca può contare su di lui ...AGI - Due anni fa Nicola Zingaretti è stato eletto segretario del Partito Democratico. A distanza di due anni, il Pd si trova alla vigilia di una assemblea (il 13 e 14 marzo) chiamata a decidere fra u ...