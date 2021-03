Dialogo tra Montalbano e Catarella sulle serate di Sanremo (Di giovedì 4 marzo 2021) Omnia annales eri la solite historie: a Muntilbano non gli piaciva vidiri Sanrima… Nun è che ci avisse qualichi cusa contra, ma alla sira quanno si arricampava dall’officia haviva chiù gana di leggerisi qualichi libbera aut di vidirisi na billa pillicula in tilivisiona. Ma omnia annales c’eri Catarelli – che pariva uni di chilla del gruppa Auditilla – che omnis matina che il Signuruzzu mannava in terri haviva di diciri la su omnia il Circa questri. “Dutturi, dutturi, allura l’havia vista la sirata di Sanrima?”. Muntilbano: “Catarè, aieri sira eri stanca murta e mi iettai ncoppa al lietto senza vidiri ne svidiri nihila”. Catarelli: “Peccata, dutturi, si pirsea a Urietta la Berta che haviva macari ncoppa lu vistita le cunchiglia”. M: “E che ci faciva cu le cunchiglia?”. C: “E chella il busillis che non havimma ancura accapita”. M: “(…)”. C: “Eppoia airi si havi pirsa macari i ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 marzo 2021) Omnia annales eri la solite historie: a Muntilbano non gli piaciva vidiri Sanrima… Nun è che ci avisse qualichi cusa contra, ma alla sira quanno si arricampava dall’officia haviva chiù gana di leggerisi qualichi libbera aut di vidirisi na billa pillicula in tilivisiona. Ma omnia annales c’eri Catarelli – che pariva uni di chilla del gruppa Auditilla – che omnis matina che il Signuruzzu mannava in terri haviva di diciri la su omnia il Circa questri. “Dutturi, dutturi, allura l’havia vista la sirata di Sanrima?”. Muntilbano: “Catarè, aieri sira eri stanca murta e mi iettai ncoppa al lietto senza vidiri ne svidiri nihila”. Catarelli: “Peccata, dutturi, si pirsea a Urietta la Berta che haviva macari ncoppa lu vistita le cunchiglia”. M: “E che ci faciva cu le cunchiglia?”. C: “E chella il busillis che non havimma ancura accapita”. M: “(…)”. C: “Eppoia airi si havi pirsa macari i ...

