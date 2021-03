De Luca sul Recovery Plan di Bagnoli: “Progetto chiave per la città” (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca è intervenuto questa mattina sul Recovery Plan di Bagnoli. Sul piano di bonifica era intervenuta anche la Ministra Mara Carfagna. “Dobbiamo riuscire a ricondurre Bagnoli e il Progetto di trasformazione urbana come Progetto chiave che la Campania propone al governo per il Recovery Plan. La concretizzazione del Progetto potrebbe cambiare il destino di un’intera comunità, anche per la ricaduta simbolica di rinascita”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca intervenendo al forum online organizzato dal città della Scienza a otto anni dall’incendio dello ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il governatore della Regione Campania Vincenzo Deè intervenuto questa mattina suldi. Sul piano di bonifica era intervenuta anche la Ministra Mara Carfagna. “Dobbiamo riuscire a ricondurree ildi trasformazione urbana comeche la Campania propone al governo per il. La concretizzazione delpotrebbe cambiare il destino di un’intera comunità, anche per la ricaduta simbolica di rinascita”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo Deintervenendo al forum online organizzato daldella Scienza a otto anni dall’incendio dello ...

CarloStagnaro : Dopo #Arcuri, per chi suona la campana? Su @ilfoglio_it, @lucianocapone spiega perché @AndreaOrlandosp dovrà risolv… - SIAE_Official : Salgono sul palco i gemelli Dellai, tra le “Nuove Proposte” con “Io sono Luca”. Il tema del volo ritorna in un test… - dicle_luca : @dorinileonardo Anche sul VAR , magari applichiamo un Metodo Crisanti pure sul fuorigioco - CarloAmenta1 : RT @CarloStagnaro: Dopo #Arcuri, per chi suona la campana? Su @ilfoglio_it, @lucianocapone spiega perché @AndreaOrlandosp dovrà risolvere l… - larenait : Tra poco i diretta sul nostro sito -