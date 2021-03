Covid, Lombardia dalle 24 di stanotte tutta in arancione ‘forte’ (Di giovedì 4 marzo 2021) MILANO – Tutta la Lombardia passa in ‘arancione rafforzato’ a partire dalle ore 00 di venerdi’ 5 (stanotte a mezzanotte) e fino a domenica 14 marzo. Chiudono tutte le scuole a eccezione dei servizi per la prima infanzia (nidi e micro nidi). Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Leggi su dire (Di giovedì 4 marzo 2021) MILANO – Tutta la Lombardia passa in ‘arancione rafforzato’ a partire dalle ore 00 di venerdi’ 5 (stanotte a mezzanotte) e fino a domenica 14 marzo. Chiudono tutte le scuole a eccezione dei servizi per la prima infanzia (nidi e micro nidi). Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

