Covid, Gimbe: “Al via terza ondata, zone rosse locali in ritardo” (Di giovedì 4 marzo 2021) ROMA – Il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE rileva nella settimana 24 febbraio-2 marzo 2021, rispetto alla precedente, un netto incremento dei nuovi casi (123.272 vs 92.571) e un modesto calo dei decessi (1.940 vs 2.177). In forte rialzo i casi attualmente positivi (430.996 vs 387.948), le persone in isolamento domiciliare (409.099 vs 367.507), i ricoveri con sintomi (19.570 vs 18.295) e le terapie intensive (2.327 vs 2.146). In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni: Decessi: 1.940 (-10,9%), Terapia intensiva: +181 (+8,4%), Ricoverati con sintomi: +1.275 (+7%), Isolamento domiciliare: +41.592 (11,3%) Nuovi casi: 123.272 (+33,2%) Casi attualmente positivi: +43.048 (+11,1%) Leggi su dire (Di giovedì 4 marzo 2021) ROMA – Il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE rileva nella settimana 24 febbraio-2 marzo 2021, rispetto alla precedente, un netto incremento dei nuovi casi (123.272 vs 92.571) e un modesto calo dei decessi (1.940 vs 2.177). In forte rialzo i casi attualmente positivi (430.996 vs 387.948), le persone in isolamento domiciliare (409.099 vs 367.507), i ricoveri con sintomi (19.570 vs 18.295) e le terapie intensive (2.327 vs 2.146). In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni: Decessi: 1.940 (-10,9%), Terapia intensiva: +181 (+8,4%), Ricoverati con sintomi: +1.275 (+7%), Isolamento domiciliare: +41.592 (11,3%) Nuovi casi: 123.272 (+33,2%) Casi attualmente positivi: +43.048 (+11,1%)

MediasetTgcom24 : Covid, Gimbe: 'Casi in aumento del 33% nell'ultima settimana' #Covid - SkyTG24 : Covid, Fondazione Gimbe: 'Casi aumentati del 33% in una settimana' - Agenzia_Ansa : Frenano le vaccinazioni anti Covid, la doppia dose solo a tre over 80 su 100. Fondazione Gimbe: ' In 2 mesi sono qu… - LaCnews24 : Covid, allerta a Catanzaro: casi aumentati del 93%. Gimbe: ''Partita la terza ondata'' #calabrianotizie… - grillotalpa : RT @Rep_Salute: Covid:ì, Gimbe: 'In 7 giorni +33% nuovi casi, parte terza ondata': Campagna vaccinale a rilento. Aumento del 33% dei casi.… -