Calcio: Sampdoria, tamponi tutti negativi (Di giovedì 4 marzo 2021) Genova, 4 mar. - (Adnkronos) - Hanno dato tutti esito negativo i tamponi ai quali è stato sottoposto il gruppo squadra della Sampdoria dopo il derby di ieri sera. I blucerchiati ripeteranno i test in vista dell'allenamento pomeridiano di domani nel quale cominceranno a preparare il match di domenica contro il Cagliari.

