Borse 4 marzo, Piazza Affari in positivo. La Fed prevede un aumento dell’inflazione (Di venerdì 5 marzo 2021) Borse 4 marzo, Piazza Affari in positivo. Lo spread continua la sua lenta risalita. MILANO – Borse 4 marzo. Nuova giornata contrastata per quanto riguarda il Vecchio Continente. In Europa la chiusura è avvenuta prima dell’intervento di Jerome Powell, numero uno della Fed. Il presidente della Banca Centrale, come riportato da La Repubblica, ha confermato un possibile aumento dell’inflazione e dell’occupazione negli Stati Uniti con la ripartenza. Ma la Fed continuerà ad essere paziente con gli aumenti dell’inflazione per non pesare sulle tasche dei cittadini. Borse 4 marzo, Piazza Affari in positivo Dopo due giornate molto ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 5 marzo 2021)in. Lo spread continua la sua lenta risalita. MILANO –. Nuova giornata contrastata per quanto riguarda il Vecchio Continente. In Europa la chiusura è avvenuta prima dell’intervento di Jerome Powell, numero uno della Fed. Il presidente della Banca Centrale, come riportato da La Repubblica, ha confermato un possibilee dell’occupazione negli Stati Uniti con la ripartenza. Ma la Fed continuerà ad essere paziente con gli aumentiper non pesare sulle tasche dei cittadini.inDopo due giornate molto ...

