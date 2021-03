Achille Lauro | il secondo quadro a Sanremo 2021 è dedicato ai padri del rock' n' roll e a Mina

Achille Lauro, il secondo quadro a Sanremo 2021 è dedicato a(i padri del) rock'n'roll e a Mina (Di giovedì 4 marzo 2021) Achille Lauro continua a proporre i brani usciti dopo la sua ultima gara sanremese impostando attorno a loro un viaggio nella musica e nelle sue generazioni. La canzone è Bam Bam Twist e la sua performance include i protagonisti del videoclip con cui è uscita la scorsa primavera (Francesca Barra e Claudio Santamaria). Le atmosfere restano quelle della clip: sul palco dell'Ariston prende vita un polveroso club Anni Cinquanta dove si balla rock (no, è twist un po' in anticipo sui tempi) come in un film di Tarantino e come era prima di Elvis e quando il molleggiato italiano era Celentano. Ma la celebrazione apre improvvisamente oltre e usando la metafora del rock come spirito, componente di una personalità fa di nuovo un salto nel tempo e approda agli anni 80, per omaggiare Mina. E così capisci che la ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 4 marzo 2021)continua a proporre i brani usciti dopo la sua ultima gara sanremese impostando attorno a loro un viaggio nella musica e nelle sue generazioni. La canzone è Bam Bam Twist e la sua performance include i protagonisti del videoclip con cui è uscita la scorsa primavera (Francesca Barra e Claudio Santamaria). Le atmosfere restano quelle della clip: sul palco dell'Ariston prende vita un polveroso club Anni Cinquanta dove si balla(no, è twist un po' in anticipo sui tempi) come in un film di Tarantino e come era prima di Elvis e quando il molleggiato italiano era Celentano. Ma la celebrazione apre improvvisamente oltre e usando la metafora delcome spirito, componente di una personalità fa di nuovo un salto nel tempo e approda agli anni 80, per omaggiare. E così capisci che la ...

FranAltomare : Grazie Achille Lauro per mandare i boomer in corto circuito ogni anno. #Sanremo2021 - stazzitta : Arrivo solo per sottolineare il coraggio di Achille Lauro che distrugge tutti i pregiudizi e soprattutto “di rosa e… - trash_italiano : Achille Lauro nel backstage dopo la sua esibizione. #Sanremo2021 - kwd16 : RT @axxocean: Godere è un obbligo, Dio benedica chi gode. Achille Lauro, olio su tela #Sanrem2021 - dear_dearLUCIA : RT @miss_chifo: Godere è un obbligo Dio benedica chi gode. Achille Lauro con l’omaggio a Mina semplicemente pazzesco. ?? #Sanremo2021 #S… -