11enne scopre i genitori morti | “Erano in quarantena per il Covid”

Ultime Notizie dalla rete : 11enne scopre

ViaggiNews.com

Gli stessi hanno poi manifestato tutta la loro preoccupazione per quella, trovatasi all'improvviso davanti a una scena macabra e sconvolgente. Dai racconti fatti dai residenti della zona è ...(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Il golfun nuovo baby fenomeno: è Charlie Woods, figlio undicenne del campionissimo Tiger che, ad Orlando, ruba la scena al papà scomodando la stampa di tutto il mondo. "E' un predestinato", uno dei ...E' successo a St. Louis, nel Missouri: la mamma, Erika, era risultata positiva al Covid e insieme al marito, Scott Greenman, si era isolata.Negli Stati Uniti, una bambina di 11 anni ha trovato in casa i cadaveri dei suoi genitori, che stavano trascorrendo in camera da letto la quarantena per contagio da Covid. La macabra scoperta sarebbe ...