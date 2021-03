Toscana: chiusura delle scuole, Presidente pronto a intervenire (Di mercoledì 3 marzo 2021) L'Rt ci fa ritenere che la Toscana rimarrà arancione anche la prossima settimana, ha detto Giani L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 3 marzo 2021) L'Rt ci fa ritenere che larimarrà arancione anche la prossima settimana, ha detto Giani L'articolo proviene da Firenze Post.

OpencovidM : Toscana Il superamento della soglia 250 casi ogni 100k abitanti è avvenuto nella settimana 19-25 ottobre. Ma è st… - TirrenoLivorno : Appena varato il nuovo Dpcm. Fra le maggiori novità la chiusura automatica delle scuole in zona rossa. Ma potrà ess… - iltirreno : Appena varato il nuovo Dpcm. Fra le maggiori novità la chiusura automatica delle scuole in zona rossa. Ma potrà ess… - FI_Toscana : RT @newsForzaItalia: Maria Spena: “Il peso della chiusura delle scuole non deve ricadere sulle spalle dei lavoratori” - VTrend_it : Anche in Valdera, alcuni comuni rischiano la chiusura delle scuole -