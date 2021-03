Tenta di strozzare la moglie | salvata dal figlio che chiama la polizia

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Ha salvato la madre dalle violenze del padre ubriaco , prima afferrandolo per le spalle e trascinandolo via e poi chiedendo aiuto allacon unata al 113. Protagonista della vicenda, ...

Il ragazzino ha chiesto aiuto al 113 quando il padre, ubriaco, ha cominciato a picchiare la donna Pisa, 3 marzo 2021 - Ha salvato la madre dalle violenze del padre ubriaco, prima afferrandolo per le s ...