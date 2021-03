Tasse digitali, tra G20 e mille domande. Le risposte al webinar di AmCham (Di mercoledì 3 marzo 2021) La questione delle Tasse sui servizi digitali è stata per anni motivo di conflitto, non solo tra compagnie tech e governi, ma tra regulators, autorità nazionali e internazionali. Finora i negoziati in seno all’OCSE non hanno prodotto risultati apprezzabili, gli Stati Uniti sotto Donald Trump si sono chiusi a riccio, l’Unione europea ha sventolato due pacchetti di direttive che colpirebbero perlopiù le aziende americane e la metà dei Paesi europei ha approvato, o sta approvando, Tasse digitali unilaterali. Ma l’arrivo di Joe Biden e il ritorno dell’America ai tavoli multilaterali hanno riaperto le danze. Al meeting G20 della scorsa settimana, ospitato dall’Italia, la nuova segretaria del Tesoro americano Janet Yellen ha lasciato cadere quella che le controparti ritenevano un’imposizione trumpiana irricevibile, ossia il ... Leggi su formiche (Di mercoledì 3 marzo 2021) La questione dellesui serviziè stata per anni motivo di conflitto, non solo tra compagnie tech e governi, ma tra regulators, autorità nazionali e internazionali. Finora i negoziati in seno all’OCSE non hanno prodotto risultati apprezzabili, gli Stati Uniti sotto Donald Trump si sono chiusi a riccio, l’Unione europea ha sventolato due pacchetti di direttive che colpirebbero perlopiù le aziende americane e la metà dei Paesi europei ha approvato, o sta approvando,unilaterali. Ma l’arrivo di Joe Biden e il ritorno dell’America ai tavoli multilaterali hanno riaperto le danze. Al meeting G20 della scorsa settimana, ospitato dall’Italia, la nuova segretaria del Tesoro americano Janet Yellen ha lasciato cadere quella che le controparti ritenevano un’imposizione trumpiana irricevibile, ossia il ...

