'Sono guarito dal Covid, i numeri dei contagi a Jesi restano spaventosi' (Di mercoledì 3 marzo 2021) 'Mi hanno comunicato che il tampone a cui mi Sono sottoposto ieri ha dato esito negativo. Sono dunque guarito. Ne approfitto per ringraziare di cuore i tantissimi cittadini che, attraverso i canali ... Leggi su anconatoday (Di mercoledì 3 marzo 2021) 'Mi hanno comunicato che il tampone a cui misottoposto ieri ha dato esito negativo.dunque. Ne approfitto per ringraziare di cuore i tantissimi cittadini che, attraverso i canali ...

fanpage : Una bellissima notizia, Iacopo Melio è guarito dal #Covid19! - dykelanelle : sono in ospedale ho appena visto una signora venire a prendere suo marito guarito dal reparto di cardiologia ed erano troppo carini ?????? - Mikepub1 : RT @Bluefidel47: I farmaci non hanno mai guarito nessuno. Sono stati creati per soffocare i sintomi con spesso effetti collaterali più gra… - russopino65 : @valy_s Io sono guarito dal Covid e NON so cosa fare !Asl 'consiglia di aspettare' , dottore dice 'aspetti tre mes… - T_h_e__J_ok_e_r : @Windancer2706 @fattoquotidiano Pensa che io ho votato per gente come DiMaio Taverna Toninelli...pero' sono guarito -