Sondaggi politici: come Conte mette in difficoltà la Lega se diventa leader M5S (Di mercoledì 3 marzo 2021) I Sondaggi EMG per Cartabianca confermano che se Giuseppe Conte assumerà la guida del Movimento 5 Stelle la Lega avrà filo da torcere nel rimanere il primo partito, quello con più consensi Le rilevazioni di Cartabianca evidenziano come con Conte leader il M5S salirebbe nelle intenzioni di voto degli italiani di 7,4 punti percentuali per arrivare al 21,2%, mentre la Lega perderebbe più di un punto per attestarsi al 22,9%. come già registrato dal Sondaggio di Tgla7 però è il Partito Democratico la forza politica che si troverebbe più in difficoltà: il 5% dei suoi elettori si sposterebbe a favore del Movimento. Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni invece secondo i Sondaggi EMG non subirebbe contrccolpi. ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) IEMG per Cartabianca confermano che se Giuseppeassumerà la guida del Movimento 5 Stelle laavrà filo da torcere nel rimanere il primo partito, quello con più consensi Le rilevazioni di Cartabianca evidenzianoconil M5S salirebbe nelle intenzioni di voto degli italiani di 7,4 punti percentuali per arrivare al 21,2%, mentre laperderebbe più di un punto per attestarsi al 22,9%.già registrato dalo di Tgla7 però è il Partito Democratico la forza politica che si troverebbe più in: il 5% dei suoi elettori si sposterebbe a favore del Movimento. Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni invece secondo iEMG non subirebbe contrccolpi. ...

francescotirit1 : @gioatriz In questo periodo le società di sondaggi guadagnano grazie all'imbecillita' dei politici. Tra queste soci… - infoitinterno : Scossone di Conte ai sondaggi politici con l'ex Premier alla guida del M5S: i nuovi equilibri - FabioGiovanniD1 : @marc_sab @realimauro @RobertoBurioni @la_kuzzo gia. Sta sera guardando diMartedi meditavo su sta cosa: e' vero che… - HSkelsen : @PerutaAntonio @annamaria_ff @baiasilente Be' non tanto, se i campioni preso in considerazione non varia - e mi par… - italo_galiziano : @Lucrezi97533276 Non contano i sondaggi ma risultati politici. Fine di un governo di clown. Grazie Renzi. -