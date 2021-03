Serie C 2020/2021: Marras lancia il Bari, l’Avellino passa di misura a Catanzaro (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il Bari passa 2-0 al Romeo Menti contro la Juve Stabia nel match valevole per la ventottesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2020/2021 grazie alla doppietta realizzata da Marras e sale al terzo posto in classifica con 52 punti. Resta in seconda posizione, invece, l’Avellino che passa 1-0 al Ceravolo di Catanzaro per merito della rete siglata nel primo tempo da Bernardotto. JUVE STABIA-Bari RIVIVI IL LIVE DEL MATCH Buon avvio di gara da pare della squadra ospite che, in più frangenti, si rende pericolosa soprattutto con Antenucci, il più attivo tra i suoi. I gialloblù, dal canto loro, resistono alle offensive avversarie e attendono il momento più propizio per affondare, colpendo un clamoroso palo al 32? ... Leggi su sportface (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il2-0 al Romeo Menti contro la Juve Stabia nel match valevole per la ventottesima giornata del girone C del campionato digrazie alla doppietta realizzata dae sale al terzo posto in classifica con 52 punti. Resta in seconda posizione, invece,che1-0 al Ceravolo diper merito della rete siglata nel primo tempo da Bernardotto. JUVE STABIA-RIVIVI IL LIVE DEL MATCH Buon avvio di gara da pare della squadra ospite che, in più frangenti, si rende pericolosa soprattutto con Antenucci, il più attivo tra i suoi. I gialloblù, dal canto loro, resistono alle offensive avversarie e attendono il momento più propizio per affondare, colpendo un clamoroso palo al 32? ...

juventusfc : KICK-OFF |??| Via, è iniziata #JuveSpezia! Con determinazione verso la vittoria! ??????????, ??????????????! ?? ???? LIVE MATCH ??… - Eurosport_IT : 'I soldi non sono importanti, nel mio mondo non mi serve nulla. Faccio questa cosa con il cuore per far vedere a tu… - DiMarzio : La crescita #Inter e la sfida col #Parma: le parole di #Conte - notizie_milan : Milan-Udinese, le formazioni ufficiali - DiMarzio : #CagliariBologna, le formazioni ufficiali -