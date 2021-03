Sanremo 2021, Amadeus: “Quasi commosso, dati mi riempiono di gioia” (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Devo dire che sono Quasi commosso da tutto questo. Era una prima puntata che aspettavamo da mesi, con una grandissima difficoltà, una dietro l’altra. Sentire questi dati mi riempie di gioia, questo è stato un Sanremo diverso anche nella costruzione”. Lo ha detto Amadeus commentando, nel corso della conferenza stampa post debutto del 71esimo Festival di Sanremo, gli ascolti della prima puntata. “E’ un Sanremo in cui portare i fiori con un carrello, credetemi, non è una cosa bella. Toglie quel lato umano” ha detto il conduttore e direttore artistico del Festival. Così come la mancanza del pubblico, su cui ha aggiunto: “Sapevo benissimo che il pubblico non è un elemento in più, fa parte dello spettacolo. L’applauso all’interno del brano, le standing ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Devo dire che sonoda tutto questo. Era una prima puntata che aspettavamo da mesi, con una grandissima difficoltà, una dietro l’altra. Sentire questimi riempie di, questo è stato undiverso anche nella costruzione”. Lo ha dettocommentando, nel corso della conferenza stampa post debutto del 71esimo Festival di, gli ascolti della prima puntata. “E’ unin cui portare i fiori con un carrello, credetemi, non è una cosa bella. Toglie quel lato umano” ha detto il conduttore e direttore artistico del Festival. Così come la mancanza del pubblico, su cui ha aggiunto: “Sapevo benissimo che il pubblico non è un elemento in più, fa parte dello spettacolo. L’applauso all’interno del brano, le standing ...

