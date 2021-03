Sanremo 2021, Achille Lauro tra lacrime di sangue e piume: «Ecco perché assumo sembianze femminili…» (Di mercoledì 3 marzo 2021) piume, lacrime di sangue e capelli blu elettrico. C’era grande attesa per Achille Lauro, che è arrivato sul palco del Festival di Sanremo 2021 dopo le 23,30. L’artista romano, che ha dedicato la sua performance al settore dello spettacolo duramente colpito delle conseguenze economiche della pandemia, ha incantato il pubblico, che sui social si è scatenato. leggi anche l’articolo —> Achille Lauro Sanremo 2020, famiglia e falsi miti: «Con i primi soldi ho ricomprato i gioielli di mia nonna» «Esistere è essere. Essere è diritto di ognuno. Dio benedica chi è». Il glam rock di Achille Lauro irrompe sul palco di Sanremo 2021 con lacrime ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 3 marzo 2021)die capelli blu elettrico. C’era grande attesa per, che è arrivato sul palco del Festival didopo le 23,30. L’artista romano, che ha dedicato la sua performance al settore dello spettacolo duramente colpito delle conseguenze economiche della pandemia, ha incantato il pubblico, che sui social si è scatenato. leggi anche l’articolo —>2020, famiglia e falsi miti: «Con i primi soldi ho ricomprato i gioielli di mia nonna» «Esistere è essere. Essere è diritto di ognuno. Dio benedica chi è». Il glam rock diirrompe sul palco dicon...

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - Eurosport_IT : 'I soldi non sono importanti, nel mio mondo non mi serve nulla. Faccio questa cosa con il cuore per far vedere a tu… - alessiobae : RT @hvsp_: 2021 e la settimana di sanremo non è ancora stata proclamata festa a scuola #Sanremo2021 - MarioAbateJunio : RT @NoemiAddicted: Sanremo 2021, le pagelle di Selvaggia Lucarelli | Prima serata -