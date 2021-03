Salvini si nomina ambasciatore. E fa il broker di vaccini a San Marino. Matteo tratta col ministro del Titano senza titolo. E piccona dove può, compreso il Codice degli appalti (Di mercoledì 3 marzo 2021) Quel pericoloso 22% di gradimento che viene accreditato dall’ultimo sondaggio Swg per il Tg de La7 dall’ipotesi di un Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte, a un solo punto e qualche decimale dalla Lega (che viene data al 22,3% con un calo dell’1,1%) ad agitare i sonni del Capitano. Minimizza, Matteo Salvini, e dribbla la domanda: “Non mi occupo dei problemi degli altri partiti politici: io mi occupo dei problemi degli italiani e cerco di risolverli”, risponde ai cronisti che gli hanno chiesto un commento sul nuovo possibile ruolo dell’ex premier. E poi c’è il fatto che lo stesso sondaggio assegna a Fratelli d’Italia il 16,1%, con la leader dell’opposizione Giorgia Meloni che si trova in una posizione molto più “comoda” e soprattutto più credibile: un conto è puntellare l’esecutivo se ne sei fuori (per scelta, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 3 marzo 2021) Quel pericoloso 22% di gradimento che viene accreditato dall’ultimo sondaggio Swg per il Tg de La7 dall’ipotesi di un Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte, a un solo punto e qualche decimale dalla Lega (che viene data al 22,3% con un calo dell’1,1%) ad agitare i sonni del Capitano. Minimizza,, e dribbla la domanda: “Non mi occupo dei problemialtri partiti politici: io mi occupo dei problemiitaliani e cerco di risolverli”, risponde ai cronisti che gli hanno chiesto un commento sul nuovo possibile ruolo dell’ex premier. E poi c’è il fatto che lo stesso sondaggio assegna a Fratelli d’Italia il 16,1%, con la leader dell’opposizione Giorgia Meloni che si trova in una posizione molto più “comoda” e soprattutto più credibile: un conto è puntellare l’esecutivo se ne sei fuori (per scelta, ...

