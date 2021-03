Playstation in vendita a prezzo conveniente ma è una truffa: denunciato 40enne di Salerno (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Zungoli hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 40enne della provincia di Salerno, ritenuto responsabile di truffa. A cadere nella sua trappola due fratelli che, in cerca di un buon affare, venivano attratti dal prezzo oltremodo conveniente di una nota console per videogiochi in vendita on-line. I due giovani, ignari del raggiro in cui sarebbero incappati, effettuavano il pagamento di 170 euro mediante ricarica su carta prepagata. Ma, ricevuta la somma pattuita, il fittizio venditore ometteva la consegna della console e si rendeva irreperibile. Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare il presunto malfattore per il quale, alla luce delle evidenze ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Zungoli hannoalla competente Autorità Giudiziaria undella provincia di, ritenuto responsabile di. A cadere nella sua trappola due fratelli che, in cerca di un buon affare, venivano attratti daloltremododi una nota console per videogiochi inon-line. I due giovani, ignari del raggiro in cui sarebbero incappati, effettuavano il pagamento di 170 euro mediante ricarica su carta prepagata. Ma, ricevuta la somma pattuita, il fittizio venditore ometteva la consegna della console e si rendeva irreperibile. Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare il presunto malfattore per il quale, alla luce delle evidenze ...

